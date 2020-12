Vaccini contro il Covid e criminalità, è allarme furti (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Il vaccino anti-Covid.19 è l’oro liquido del 2021 e la criminalità si sta già attrezzando per appropriarsene: l’ha detto stamane il segretario generale dell’Interpol, Jurgen Stock. La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-Sifo raccoglie immediatamente l’allarme dell’Interpol, che condivide appieno: già da alcune settimane Sifo ha infatti chiesto a tutte le istituzioni nazionali e regionali, oltre che alle forze dell’ordine, di alzare il livello di attenzione e di protezione verso i vaccini, “che vanno protetti ed assicurati ai cittadini in ogni singolo passaggio della filiera logistica, di stoccaggio, di conservazione e di distribuzione”, afferma Arturo Cavaliere, Presidente della società scientifica di Farmacia ospedaliera.Con la diffusione dei vaccini, ha sottolineato il capo dell’Interpol, la criminalità aumenterà, vedremo furti, attacchi alle spedizioni e fenomeni di corruzione. “Siamo ben coscienti della possibilità concreta di questi atti criminali- sottolinea Marcello Pani, Segretario nazionale Sifo e coordinatore del Progetto Padlock, Progetto di Adeguamento dei livelli di sicurezza delle farmacie Ospedaliere contro il rischio di furti e definizione di standard tecnici- per questo riteniamo sia opportuno lanciare immediatamente un messaggio unitario affinchè tutti i soggetti coinvolti siano pronti ad agire con attenzione, avviando iniziative di protezione serie e urgenti. Le iniziative in essere, tra cui il Tavolo di contrasto tecnico ai furti farmaceutici avviato da Aifa in collaborazione con Ministero della Salute e forze di Polizia e Procure, a cui Sifo partecipa, divengono oggi il vero baluardo verso la criminalità farmaceutica. Occorre alzare al massimo in tutto il Paese la guardia, l’attenzione, la condivisione delle migliori pratiche: anche così assicureremo a tutti gli italiani di poter uscire da questa pesantissima fase pandemica”. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Il vaccino anti-Covid.19 è l’oro liquido del 2021 e la criminalità si sta già attrezzando per appropriarsene: l’ha detto stamane il segretario generale dell’Interpol, Jurgen Stock. La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-Sifo raccoglie immediatamente l’allarme dell’Interpol, che condivide appieno: già da alcune settimane Sifo ha infatti chiesto a tutte le istituzioni nazionali e regionali, oltre che alle forze dell’ordine, di alzare il livello di attenzione e di protezione verso i vaccini, “che vanno protetti ed assicurati ai cittadini in ogni singolo passaggio della filiera logistica, di stoccaggio, di conservazione e di distribuzione”, afferma Arturo Cavaliere, Presidente della società scientifica di Farmacia ospedaliera.Con la diffusione dei vaccini, ha sottolineato il capo dell’Interpol, la criminalità aumenterà, vedremo furti, attacchi alle spedizioni e fenomeni di corruzione. “Siamo ben coscienti della possibilità concreta di questi atti criminali- sottolinea Marcello Pani, Segretario nazionale Sifo e coordinatore del Progetto Padlock, Progetto di Adeguamento dei livelli di sicurezza delle farmacie Ospedaliere contro il rischio di furti e definizione di standard tecnici- per questo riteniamo sia opportuno lanciare immediatamente un messaggio unitario affinchè tutti i soggetti coinvolti siano pronti ad agire con attenzione, avviando iniziative di protezione serie e urgenti. Le iniziative in essere, tra cui il Tavolo di contrasto tecnico ai furti farmaceutici avviato da Aifa in collaborazione con Ministero della Salute e forze di Polizia e Procure, a cui Sifo partecipa, divengono oggi il vero baluardo verso la criminalità farmaceutica. Occorre alzare al massimo in tutto il Paese la guardia, l’attenzione, la condivisione delle migliori pratiche: anche così assicureremo a tutti gli italiani di poter uscire da questa pesantissima fase pandemica”.

chetempochefa : 'Non c'è nessuna relazione fra nessun vaccino e tumori. Ci sono anzi due vaccini che utilizziamo che ci proteggono… - RobertoBurioni : Negli USA, i camion pieni di vaccini contro COVID-19 che partono dalla fabbrica della Pfizer per raggiungere gli os… - amnestyitalia : #Covid19 I paesi ricchi hanno comprato il 53% dei vaccini. Mentre questi paesi intraprendono il percorso per lascia… - EsanumIT : - Perché tanta preoccupazione? - Quanto è veloce la sua diffusione? - Fin dove si è diffusa? - Cosa sappiamo delle… - razziatweet : @OGGIRIO @repubblica Comprensione del testo: assente. Forse eri troppo impegnato nel voler buttarci per forza qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini contro L'allarme dell'Interpol sui vaccini contro il Covid: "Mafie pronte a rubarlo" L'HuffPost Massimo Galli contro i medici che non vogliono vaccinarsi: "Cambiate mestiere"

Nel salotto di Myrta Merlino, tra i tanti temi discussi c'era il vaccino, argomento caldo in queste settimane. Oggi l'Ema dovrebbe dare l'ok al vaccino Pfizer e non ci dovrebbero essere sorprese ...

Covid, da domenica 27 i primi vaccini

"Prende finalmente il via la prima campagna di vaccinazione contro il Covid, un risultato importante che apre la strada al percorso per uscire dalla pandemia. Non dobbiamo assolutamente abbassare la g ...

Nel salotto di Myrta Merlino, tra i tanti temi discussi c'era il vaccino, argomento caldo in queste settimane. Oggi l'Ema dovrebbe dare l'ok al vaccino Pfizer e non ci dovrebbero essere sorprese ..."Prende finalmente il via la prima campagna di vaccinazione contro il Covid, un risultato importante che apre la strada al percorso per uscire dalla pandemia. Non dobbiamo assolutamente abbassare la g ...