Usa, sì bipartisan a piano aiuti da 900 mld (Di lunedì 21 dicembre 2020) Assegno da 600 dollari a chiunque abbia un reddito inferiore ai 75mila dollari. 300 dollari in più al sussidio di disoccupazione. Oggi si vaccinerà il presidente Biden con la moglie Jill davanti alle ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Assegno da 600 dollari a chiunque abbia un reddito inferiore ai 75mila dollari. 300 dollari in più al sussidio di disoccupazione. Oggi si vaccinerà il presidente Biden con la moglie Jill davanti alle ...

JacopoRampini : RT @FedericoRampini: #Economia #USA Rimosso l'ultimo ostacolo all'accordo bipartisan, verrà varata in tempi rapidi la 'manovra di Natale',… - Marilenapas : RT @FedericoRampini: #Economia #USA Rimosso l'ultimo ostacolo all'accordo bipartisan, verrà varata in tempi rapidi la 'manovra di Natale',… - 75simonetta : RT @FedericoRampini: #Economia #USA Rimosso l'ultimo ostacolo all'accordo bipartisan, verrà varata in tempi rapidi la 'manovra di Natale',… - nicola17987790 : RT @FedericoRampini: #Economia #USA Rimosso l'ultimo ostacolo all'accordo bipartisan, verrà varata in tempi rapidi la 'manovra di Natale',… - EffettoFrank : RT @FedericoRampini: #Economia #USA Rimosso l'ultimo ostacolo all'accordo bipartisan, verrà varata in tempi rapidi la 'manovra di Natale',… -