Usa, condannato all'ergastolo per un delitto mai commesso:esce da innocente

Era stato condannato a vita in cercere, ma una testimonianza fondamentale lo ha scarcerato definitivamente. Walter Forbes, l'uomo incriminato, ha passato 37 anni in carcere per un delitto mai commesso. Dopo tutti questi anni è infatti arrivata la testimonianza che lo scagiona definitivamente. Tutto nasce da una rissa avvenuta in un bar nel 1982, dove Forbes divide due uomini che si stavano picchiando violentemente. Il giorno seguente Dennis Hill, uno dei due uomini, ritrovò Forbes e gli sparò, ferendolo non gravemente. Dennis Hill qualche settimana dopo muore in un incendio doloso e vengono riconosciuti come responsabili tre uomini, riconosciuti da una testimone chiave,Annice Kennebrew,

Usa, condannato all'ergastolo per colpa di una falsa testimonianza: torna libero dopo 37 anni di carcere

Walter Forbes ha passato più di 37 anni in carcere per un delitto mai commesso. L'uomo, originario del Michigan, nel maggio del 1983 venne condannato all'ergastolo con l'accusa di incendio doloso e ...

Walter Forbes ha passato più di 37 anni in carcere per un delitto mai commesso. L'uomo, originario del Michigan, nel maggio del 1983 venne condannato all'ergastolo con l'accusa di incendio doloso e ...