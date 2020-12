Uomini e Donne, oggi: Roberta Di Padua delusa da Riccardo, tra loro è di nuovo finita (Di lunedì 21 dicembre 2020) Riccardo Guarnieri accetta di conoscere una nuova ragazza, Roberta Di Padua su tutte le furie mette di nuovo fine alla loro frequentazione Inizia oggi 21 dicembre una nuova settimana di Uomini e Donne, nella scorsa puntata andata in onda venerdì Gemma e Maurizio hanno rivelato di essere andati oltre. I due si sono lasciati travolgere dalla passione, hanno fatto l’amore. Ci saranno nuovi colpi di scena nella puntata di oggi, sembra che anche Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri siano andati oltre. La conduttrice in studio ha fatto sapere che tra loro è successo qualcosa. I due avevano detto che non sarebbero andati oltre fino a quando la loro ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)Guarnieri accetta di conoscere una nuova ragazza,Disu tutte le furie mette difine allafrequentazione Inizia21 dicembre una nuova settimana di, nella scorsa puntata andata in onda venerdì Gemma e Maurizio hanno rivelato di essere andati oltre. I due si sono lasciati travolgere dalla passione, hanno fatto l’amore. Ci saranno nuovi colpi di scena nella puntata di, sembra che ancheDiGuarnieri siano andati oltre. La conduttrice in studio ha fatto sapere che traè successo qualcosa. I due avevano detto che non sarebbero andati oltre fino a quando la...

