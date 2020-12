‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 21 12 20

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) E poi niente, c’è che a forza di fargli terra bruciata attorno l’unico sano in quello studio ha dovuto gettare mestamente la spugna di fronte a quella massa di incredibili disagiati che paradossalmente – nell’universo uominiedonniano dove notoriamente le cose funzionano al contrario rispetto alla realtà, e più gli elementi sono tremendi più gli si dà credito e visibilità – finivano sempre per avere la meglio nei confronti di un ragazzo educato, colto, mai banale ma – semplicemente – poco televisivo. Visti gli elementi di paragone, però, da Armando Incarnato a Michele Dentice, direi che venire descritti come “poco televisivi” in un contesto come quello di Uomini e Donne è il migliore complimento che si possa fare ad un ragazzo come Gianluca De Matteis, del quale balza subito agli occhi l’oggettiva bellezza ma basta sentirlo parlare qualche minuto per capire che l’estetica è proprio la ...