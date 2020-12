Uomini e Donne, anticipazioni oggi 21 dicembre: passioni ed addii (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne del 21 dicembre 2020? Il programma di Maria De Filippi non va ancora in vacanza, per cui ne vedremo davvero ancora delle belle. E oggi scoppia pure la passione tra Roberta e Riccardo… Amanti delle avventure amorose dei protagonisti di Uomini e Donne il tempo delle vacanze non è ancora arrivato: oggi, lunedì 21 dicembre Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che cosa accadrà nella puntata didel 212020? Il programma di Maria De Filippi non va ancora in vacanza, per cui ne vedremo davvero ancora delle belle. Escoppia pure la passione tra Roberta e Riccardo… Amanti delle avventure amorose dei protagonisti diil tempo delle vacanze non è ancora arrivato:, lunedì 21Articolo completo: dal blog SoloDonna

