Una vita, anticipazioni 23 dicembre: Emilio sta per incastrare Ledesma

Una vita prosegue anche nella settimana di Natale e torna a tenerci compagnia anche nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Felipe sarà riuscito a ritrovare Marcia, ma per lui non sarà facile liberarla da Cesar Andrade. In attesa di scoprire le prossime mosse dell'Alvarez Hermozo, nel nuovo episodio ci sarà spazio per parlare di Emilio, il quale avrà un piano ben preciso per sbarazzarsi una volta per tutte di Ledesma. Cosa avrà in mente? Scopriamolo insieme.

Una vita, trama 23 dicembre: Felipe vuole 'comprare' Marcia

In Una vita, le indagini per ritrovare Marcia avranno portato i primi frutti. Felipe infatti, sarà riuscito a convincere Andrade a mostrargli le ragazze di colore più belle e sarà proprio in questo frangente ...

