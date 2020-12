Una Vita anteprima di martedì 22 dicembre 2020, Felipe rivede Marcia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Felipe rivede Marcia, mentre lui uscirà dalla proprietà di Andrade al quale aveva, precedentemente, chiesto di mostrargli una ragazza di colore. Le anticipazioni sulla puntata di Una Vita di martedì 22 dicembre 2020, metteranno in risalto il fatto che l’avvocato, ormai, senza speranze rivedrà la sua amata e inizierà a intravedere degli spiragli di luce in fondo al tunnel. Anticipazioni puntata Una Vita, le accuse di Emilio a Ledesma La puntata di Una Vita di martedì 22 dicembre 2020 inizierà con il botto, in quanto vedremo l’accesa discussione (fisica) tra Emilio e Ledesma. Ricordiamo che il figlio di Felicia irromperà durante il banchetto per attaccare il mezzadro, infatti lo accuserà ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 dicembre 2020), mentre lui uscirà dalla proprietà di Andrade al quale aveva, precedentemente, chiesto di mostrargli una ragazza di colore. Le anticipazioni sulla puntata di Unadi22, metteranno in risalto il fatto che l’avvocato, ormai, senza speranze rivedrà la sua amata e inizierà a intravedere degli spiragli di luce in fondo al tunnel. Anticipazioni puntata Una, le accuse di Emilio a Ledesma La puntata di Unadi22inizierà con il botto, in quanto vedremo l’accesa discussione (fisica) tra Emilio e Ledesma. Ricordiamo che il figlio di Felicia irromperà durante il banchetto per attaccare il mezzadro, infatti lo accuserà ...

