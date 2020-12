Una poltrona per due e 15 film che rivediamo in TV ogni Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel corso degli anni sono tanti i film che sono diventati dei classici natalizi. Ecco quelli più memorabili che vediamo passare ogni anno in televisione. Leggi su nospoiler (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel corso degli anni sono tanti iche sono diventati dei classici natalizi. Ecco quelli più memorabili che vediamo passareanno in televisione.

Quel cannibalesco Regalo Di Natale di Pupi Avati che ci piace divorare ogni anno

Se per chi cerca leggerezza c’è Una Poltrona Per Due di John Landis, Regalo Di Natale di Pupi Avati è il film per chi vuole farsi divorare. Era il 1986, nessuna pandemia ci costringeva alla reclusione ...

