Una playlist per te: 'Zona rosso Natale' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un passaggio rock con "Thank God It's Christmas" dei Queen, un paio di classiconi alla Sinatra ("Let is snow" e "Jingle Bells") e una spolverata di tradizione cristiana con il Piccolo Coro dell'... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un passaggio rock con "Thank God It's Christmas" dei Queen, un paio di classiconi alla Sinatra ("Let is snow" e "Jingle Bells") e una spolverata di tradizione cristiana con il Piccolo Coro dell'...

Francescapanda : avevo voglia di creare una playlist triste e quindi l'ho chiamata 2020 - woozy_14 : if (spotify ti suggerisce una playlist di ultimo) this -> disdici abbonamento (); - Laura39503674 : Io: Stanotte ho sognato qualcosa che mi ha fatto innervosire quindi ora sono triste e arrabbiata Mia mamma: *fa par… - svnrisekook : RT @moonbvvy: voglio avere una ragazza per dedicarle una playlist ed aggiornarla ogni sera, non mi sembra di chiedere troppo - mytvear : se mettete like vi assegno una canzone della mia playlist come sempre ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Una playlist Una playlist per te: "Zona rosso Natale" Gazzetta del Sud Misteriosi pacchetti d’arte nelle buche delle lettere: sono le “Missive Selvatiche”

Prende il via un progetto di resistenza artistica, nato dall’esigenza di un gruppo di artisti di condividere il proprio lavoro ...

Sanremo come la playlist di Spotify

Canta che ti passa: vi ricordate una vita fa a Sanremo, la lite tra Morgan e Bugo? È passato solo un anno e ci risiamo: Morgan, escluso dal programma, si è sfogato contro Amadeus ...

Prende il via un progetto di resistenza artistica, nato dall’esigenza di un gruppo di artisti di condividere il proprio lavoro ...Canta che ti passa: vi ricordate una vita fa a Sanremo, la lite tra Morgan e Bugo? È passato solo un anno e ci risiamo: Morgan, escluso dal programma, si è sfogato contro Amadeus ...