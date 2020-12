Una manovra anti-Covid? Nemmeno per sogno. L’analisi di Polillo (Di lunedì 21 dicembre 2020) All’inizio Via XX Settembre aveva sperato di cavarsela con poco. L’articolo 209 della legge di bilancio 2021, nella sua stesura originaria, prima della discussione parlamentare, prevedeva un aumento del fondo relativo alle spese indifferibili di 800 milioni nel 2021 e 500 nei due esercizi successivi. Il fatto che queste spese dovessero incidere tanto sul saldo netto da finanziare che sul fabbisogno era indice della loro ineluttabilità. Non ci sarebbero stati eventuali risparmi, visto che quel tesoretto era sostanzialmente a disposizione dei parlamentari. Una sorta di vol-au-vent, come si diceva in passato. Somme che Camera e Senato, nel corso della successiva discussione, avrebbero potuto spendere come meglio credevano. Senza superare, tuttavia, la soglia determinata in precedenza dagli occhiuti controllori della Ragioneria generale dello stato. Una nuova grande ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) All’inizio Via XX Settembre aveva sperato di cavarsela con poco. L’articolo 209 della legge di bilancio 2021, nella sua stesura originaria, prima della discussione parlamentare, prevedeva un aumento del fondo relativo alle spese indifferibili di 800 milioni nel 2021 e 500 nei due esercizi successivi. Il fatto che queste spese dovessero incidere tanto sul saldo netto da finanziare che sul fabbiera indice della loro ineluttabilità. Non ci sarebbero stati eventuali risparmi, visto che quel tesoretto era sostanzialmente a disposizione dei parlamentari. Una sorta di vol-au-vent, come si diceva in passato. Somme che Camera e Senato, nel corso della successiva discussione, avrebbero potuto spendere come meglio credevano. Senza superare, tuttavia, la soglia determinata in precedenza dagli occhiuti controllori della Ragioneria generale dello stato. Una nuova grande ...

