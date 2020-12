Un Posto al Sole, anticipazioni: per Marina un Natale di debiti e ricatti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nina Soldano è Marina Giordano in Un Posto al Sole Come tradizione Un Posto al Sole festeggerà il Natale in contemporanea con il proprio affezionato pubblico. Nel corso degli episodi in onda questa settimana l’atmosfera di festa avvolgerà Palazzo Palladini, ma non mancheranno i problemi. In particolare Marina (Nina Soldano) si scontrerà duramente con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Dopo l’affare fallito col magnate russo la donna è sommersa dai debiti. Per aiutarla il perfido Ferri ha proPosto di acquisire la maggioranza delle azioni ma ad un prezzo stracciato. Marina si troverà ad un bivio: non vendere seppur a basso prezzo a Roberto significherebbe, infatti, dover cercare compratori stranieri che in breve ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nina Soldano èGiordano in UnalCome tradizione Unalfesteggerà ilin contemporanea con il proprio affezionato pubblico. Nel corso degli episodi in onda questa settimana l’atmosfera di festa avvolgerà Palazzo Palladini, ma non mancheranno i problemi. In particolare(Nina Soldano) si scontrerà duramente con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Dopo l’affare fallito col magnate russo la donna è sommersa dai. Per aiutarla il perfido Ferri ha prodi acquisire la maggioranza delle azioni ma ad un prezzo stracciato.si troverà ad un bivio: non vendere seppur a basso prezzo a Roberto significherebbe, infatti, dover cercare compratori stranieri che in breve ...

