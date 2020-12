Un posto al sole, anticipazioni 23 dicembre: la decisione di Niko (Di lunedì 21 dicembre 2020) Niko sarà ancora protagonista a Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti la puntata in onda mercoledì 23 dicembre, rivelano che il giovane in seguito ad un piccolo riavvicinamento con Susanna, perderà qualsiasi speranza di una riconciliazione con la giovane e così prenderà una decisione molto importante sul piano lavorativo. Nel frattempo, Roberto concluderà il suo piano diventando l’azionista di maggioranza dei Cantieri e ciò oltre a modificare l’assetto societario, metterà a repentaglio la storia di Marina e Fabrizio visto che gli equilibri interni della coppia potrebbero saltare. Un posto al sole, trama 23 dicembre: Roberto diventa azionista di maggioranza dei Cantieri Le anticipazioni Un posto ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)sarà ancora protagonista a Unal. Leinerenti la puntata in onda mercoledì 23, rivelano che il giovane in seguito ad un piccolo riavvicinamento con Susanna, perderà qualsiasi speranza di una riconciliazione con la giovane e così prenderà unamolto importante sul piano lavorativo. Nel frattempo, Roberto concluderà il suo piano diventando l’azionista di maggioranza dei Cantieri e ciò oltre a modificare l’assetto societario, metterà a repentaglio la storia di Marina e Fabrizio visto che gli equilibri interni della coppia potrebbero saltare. Unal, trama 23: Roberto diventa azionista di maggioranza dei Cantieri LeUn...

tuttopuntotv : Un posto al sole, anticipazioni 23 dicembre: la decisione di Niko #unpostoalsole #anticipazioni - ArielTe1 : @jminne23 Ciao Jan,tu sei fortunata sì ad essere nata in un posto così bello dove c'è sempre il sole,qui invece an… - Alice70A : RT @ImSophiaPLMS: @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @ElenarussoTW @AnnaRagosta @MarnaSilimbani @Mercurimc @tafudany1 @Oia3549… - NickCeck : RT @MenuDelCalcio: LA PARTITA DEL GIORNO: 20/12/2020 @ChelseaFC vs @WestHam H. 21:00 @SkySport Derby molto sentito a Londra tra i due club… - MenuDelCalcio : LA PARTITA DEL GIORNO: 20/12/2020 @ChelseaFC vs @WestHam H. 21:00 @SkySport Derby molto sentito a Londra tra i due… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 dicembre 2020 Tv Sorrisi e Canzoni iPhone 12 è lo smartphone 5G più venduto al mondo

Al sesto posto Oppo A72 5G e al settimo Huawei P40 Pro 5G. Per quanto concerne i terminali Apple gli analisti prevedono vendite sostenute non solo per tutto il periodo delle festività, ma anche per i ...

La pandemia spinge le trasformazioni strutturali del sistema sanitario siciliano

“Non è mai capitato che è un solo siciliano si trovasse a non avere un posto letto sull'Isola, né siamo stati costretti a spostare pazienti in ...

Al sesto posto Oppo A72 5G e al settimo Huawei P40 Pro 5G. Per quanto concerne i terminali Apple gli analisti prevedono vendite sostenute non solo per tutto il periodo delle festività, ma anche per i ...“Non è mai capitato che è un solo siciliano si trovasse a non avere un posto letto sull'Isola, né siamo stati costretti a spostare pazienti in ...