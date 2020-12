Un mese di stipendio, 40.000 euro e sei giornate di squalifica: lo sputo costa carissimo a Thuram (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo sputo di Marcus Thuram in faccia a Stefan Posch dell’Hoffenheim gli costerà carissimo: oltre al mese di stipendio che il Borussia Mönchengladbach non gli pagherà, il giovane giocatore è stato stato squalificato per sei giornate dalla Federazione tedesca, e dovrà anche pagare una multa di 40.000 euro. Cinque partite verranno scontate direttamente in Bundesliga e in Coppa. La sesta sarà sospesa fino al 21 dicembre 2021. Thuram si è scusato per l’atto “disgustoso”. Il direttore sportivo del Gladbach Max Eberl ha dichiarato che “Marcus è devastato e mi ha assicurato in modo credibile di non aver deliberatamente sputato su Stefan Posch. Marcus resta la persona che conosciamo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lodi Marcusin faccia a Stefan Posch dell’Hoffenheim gli costerà: oltre aldiche il Borussia Mönchengladbach non gli pagherà, il giovane giocatore è stato statoto per seidalla Federazione tedesca, e dovrà anche pagare una multa di 40.000. Cinque partite verranno scontate direttamente in Bundesliga e in Coppa. La sesta sarà sospesa fino al 21 dicembre 2021.si è scusato per l’atto “disgustoso”. Il direttore sportivo del Gladbach Max Eberl ha dichiarato che “Marcus è devastato e mi ha assicurato in modo credibile di non aver deliberatamente sputato su Stefan Posch. Marcus resta la persona che conosciamo”. L'articolo ilNapolista.

Lo sputo di Marcus Thuram in faccia a Stefan Posch dell’Hoffenheim gli costerà carissimo: oltre al mese di stipendio che il Borussia Mönchengladbach non gli pagherà, il giovane giocatore è stato stato ...

