Un cuore aperto e silenzioso – Il Vangelo di oggi Lunedì 21 Dicembre 2020

Quando Dio trova un cuore aperto all'ascolto e silenzioso, senza i rumori delle preoccupazioni e dei frastuoni della vita, lì allora Gesù parla al nostro cuore e si manifesta. Liturgia di oggi Lunedì 21 Dicembre 2020 FERIA PROPRIA DEL 21 Dicembre Ecco viene il Signore potente: sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi. (Cfr. Is 7,14;

Ultime Notizie dalla rete : cuore aperto Azzolina a cuore aperto: “Al liceo mi chiamavano Cazzolina, e ne ridevo, e ora, per aiutarli a ridere, mi tingo le labbra ancora di più” Orizzonte Scuola Pietralcina, il borgo di Padre Pio (ri)chiama l’arte e la cultura

Qui, dal cuore del Sannio l’idea di rilanciare il territorio attraverso ... nel tentativo di rifare del nostro Paese il più bel museo a cielo aperto del mondo». Il progetto è semplice quanto ...

Dalle Marche un invito a vivere la luce di Natale

“In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno: non l’ennesimo regalo ...

