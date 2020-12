Un concorso creativo avvicina i giovani all’arte vercellese (Di lunedì 21 dicembre 2020) Racconti ed elaborati grafici per liberare la fantasia e conoscere il territorio. Il Museo Leone di Vercelli organizza il concorso creativo “Verso mondi da inventare” rivolto alle scuole. I materiali esposti e gli edifici che ospitano i reperti sono il punto di partenza per la realizzazione delle opere. Perché iscriversi al concorso creativo? L’iniziativa nasce Leggi su periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Racconti ed elaborati grafici per liberare la fantasia e conoscere il territorio. Il Museo Leone di Vercelli organizza il“Verso mondi da inventare” rivolto alle scuole. I materiali esposti e gli edifici che ospitano i reperti sono il punto di partenza per la realizzazione delle opere. Perché iscriversi al? L’iniziativa nasce

MoliPietro : Un concorso creativo avvicina i giovani all’arte vercellese - LiberaIl : Il progetto #liberailfuturo ha voluto rilanciare per il 2021, attraverso la realizzazione di un Calendario - il con… - Giulia_Agu : RT @AlstomItalia: I Nove You è il concorso che da 13 anni premia il talento creativo delle persone Alstom. Su 866 progetti presentati in tu… - AlstomItalia : I Nove You è il concorso che da 13 anni premia il talento creativo delle persone Alstom. Su 866 progetti presentati… -

Ultime Notizie dalla rete : concorso creativo CIAMPINO, PRESENTATO IL CONCORSO CREATIVO “A SPASSO PER IL MIO PAESE…” Controluce Notizia Al via il concorso per giovani artisti indetto dal Castel San’Elmo di Napoli

È online il bando del concorso "Un'Opera per il Castello", il premio per la selezione di un progetto artistico destinato agli spazi di Castel Sant'Elmo a Napoli.

C.M. : Premiati i vincitori del concorso di idee per lo sviluppo sostenibile rivolto alle scuole superiori

Sono stati premiati questa mattina durante l’evento trasmesso in diretta streaming i primi tre progetti classificati del concorso rivolto alle scuole ... progetti presentati apprezzando la capacità ...

È online il bando del concorso "Un'Opera per il Castello", il premio per la selezione di un progetto artistico destinato agli spazi di Castel Sant'Elmo a Napoli.Sono stati premiati questa mattina durante l’evento trasmesso in diretta streaming i primi tre progetti classificati del concorso rivolto alle scuole ... progetti presentati apprezzando la capacità ...