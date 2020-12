Ultimi sondaggi Ipsos: Lega e Pd giù, balzo Forza Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Lega è di nuovo in calo mentre Forza Italia fa un balzo in avanti e si avvicina alla doppia cifra. Sono questi alcuni dei dati degli Ultimi sondaggi elettorali Ipsos per il Corriere della Sera pubblicati il 19 dicembre. Il Carroccio, come anticipato, perde due punti di consenso attestandosi al 23,5%. Flette al 20,2% il Partito Democratico che non approfitta del crollo leghista. Fratelli d’Italia cresce di mezzo punto al 16%, stesso valore registrato dal Movimento 5 Stelle che, rispetto alla precedente rilevazione di fine novembre, guadagna un punto. La vera sorpresa riguarda Forza Italia. Il partito guidato da Silvio Berlusconi passa dall’8% della scorsa rilevazione al 9,3%. La doppia cifra è distante solo ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 21 dicembre 2020) Laè di nuovo in calo mentrefa unin avanti e si avvicina alla doppia cifra. Sono questi alcuni dei dati deglielettoraliper il Corriere della Sera pubblicati il 19 dicembre. Il Carroccio, come anticipato, perde due punti di consenso attestandosi al 23,5%. Flette al 20,2% il Partito Democratico che non approfitta del crollo leghista. Fratelli d’cresce di mezzo punto al 16%, stesso valore registrato dal Movimento 5 Stelle che, rispetto alla precedente rilevazione di fine novembre, guadagna un punto. La vera sorpresa riguarda. Il partito guidato da Silvio Berlusconi passa dall’8% della scorsa rilevazione al 9,3%. La doppia cifra è distante solo ...

