Ulrich Fritz lascia HWA Racelab

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La HWA cambia l’amministratore delegato: dopo quattro annilascerà l’azienda tedesca con effetto immediato e di comune accordo. Al suo posto ci sarà Martin Marx, che rivestirà la carica ad interim. Nel comunicato non sono stati espressi ulteriori dettagli in merito alle dimissioni che hanno portato alla separazione tra HWA e l’ormai ex amministratore delegato. HWAsi dimette dalla carica di amministratore delegato Cambiamenti in atto anche nelle categorie minori. Come già annunciato venerdì, l’ormai ex amministratore delegato di HWAlascerà l’azienda con effetto immediato: una decisione presa di comune accordo. A sostituirlo sarà Martin Marx, almeno fino a quando non si troverà un nuovo nome ...