UFFICIALE – Infortunio Koulibaly | l’esito degli esami | distrazione di 1° grado muscolo retto femorale sinistro

Il Napoli è costretto a fare i conti con l’infortunio a Kalidou Koulibaly. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sul difensore e il comunicato ufficiale del club Il momento in Serie A non è ...La partita di ieri contro la Lazio non è stata di certo positiva per il Napoli che, oltre alla sconfitta per 2-0, ha rimediato l'infortunio di Koulibaly e Lozano, due giocatori abbastanza importanti p ...