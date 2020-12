UFFICIALE – Ballardini è il nuovo allenatore del Genoa (Di lunedì 21 dicembre 2020) La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Genoa. L’allenatore, alla quinta esperienza in rossoblù, prende il posto dell’esonerato Maran Con un comunicato UFFICIALE il Genoa ha annunciato prima l’esonero di Maran e poi l’arrivo di Ballardini. Per il nuovo tecnico si tratta della quinta esperienza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Davideè ildel. L’, alla quinta esperienza in rossoblù, prende il posto dell’esonerato Maran Con un comunicatoilha annunciato prima l’esonero di Maran e poi l’arrivo di. Per iltecnico si tratta della quinta esperienza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

