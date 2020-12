“Tutta Italia è in zona nera. le nostre aziende stanno soffocando” (Di lunedì 21 dicembre 2020) di Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità) È arrivato il momento di unire le forze, di compattare tutte le associazioni di categoria del mondo dell’ospitalità, per difendere il nostro settore, fondamentale per Tutta l’economia Italiana e chiamare a raccolta tutte le partite iva soffocate dalle decisioni improvvisate del Governo Conte. Non possiamo più aspettare, le nostre aziende stanno soffocando e il governo ci ha continuamente tolto ossigeno, adottando solo scelte scellerate, lontane dalla realtà del quotidiano e “aiutandoci” con elemosina di Stato. Adesso o mai più: o facciamo subito fronte comune o sarà troppo tardi. Sarebbe inutile compattarsi dopo la morte del nostro settore e dell’economia ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 dicembre 2020) di Paolo Bianchini, presidente di Mio(Movimento Imprese Ospitalità) È arrivato il momento di unire le forze, di compattare tutte le associazioni di categoria del mondo dell’ospitalità, per difendere il nostro settore, fondamentale perl’economiana e chiamare a raccolta tutte le partite iva soffocate dalle decisioni improvvisate del Governo Conte. Non possiamo più aspettare, lee il governo ci ha continuamente tolto ossigeno, adottando solo scelte scellerate, lontane dalla realtà del quotidiano e “aiutandoci” con elemosina di Stato. Adesso o mai più: o facciamo subito fronte comune o sarà troppo tardi. Sarebbe inutile compattarsi dopo la morte del nostro settore e dell’economia ...

matteosalvinimi : La Lega e il Movimento per la Nuova Autonomia immaginano progetti concreti per i siciliani e per tutta Italia. In S… - matteosalvinimi : Il governo vuole triplicare da gennaio le tasse sullo svapo, sulle “sigarette elettroniche” scelte da più di un mil… - pdnetwork : Oggi tutta Milano e tutta l'Italia piangono Nedo Fiano, uno dei grandi testimoni dell'orrore della Shoah, venuto pu… - deprexione : RT @AnElasticHeart_: Sto piangendo, ho scoperto un sito dove si può regalare qualcosa per Natale a degli anziani (malati o rimasti soli) ne… - Vincenz47636073 : RT @FilcaCisl: Oltre 300 persone sono collegate da tutta Italia al Consiglio generale Filca, con Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto… -