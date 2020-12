Troppi furti alle scuole di Uboldo, i genitori: “Mettete in sicurezza gli stabili” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Troppi furti: i genitori dell’asilo e dell’elementare di via 20 Settembre a Uboldo, tramite il Consiglio d’Istituto, hanno scritto all’amministrazione comunale per chiedere interventi di messa in sicurezza degli stabili. Soprattutto dopo quanto successo l’ultima volta: al mattino bidelli e insegnanti hanno trovato segni di effrazione a una delle porte della materna e macchie di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 21 dicembre 2020): idell’asilo e dell’elementare di via 20 Settembre a, tramite il Consiglio d’Istituto, hanno scritto all’amministrazione comunale per chiedere interventi di messa indegli. Soprattutto dopo quanto successo l’ultima volta: al mattino bidelli e insegnanti hanno trovato segni di effrazione a una delle porte della materna e macchie di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Troppi furti alle scuole di Uboldo, i genitori: 'Mettete in sicurezza gli stabili' - Jan33857969 : @gustinicchi @GDF Troppi furti - news_bz : ?? In via Torino a #Bolzano la lavanderia si trasferisce lamentando troppi furti - CiociariaO : #Sora. Cimitero comunale nel degrado: nessuna manutenzione e troppi furti -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi furti Troppi furti in città e i residenti si organizzano: mappa con luoghi e orari dei colpi Il Messaggero Agguato a Secondigliano, Gennaro ‘o tramont grave in ospedale

Ha tanti, forse troppi interrogativi da chiarire il ferimento ... Il 43enne (con precedenti per furto e rapina) ha raccontato agli uomini della polizia di Stato (indagini del commissariato di ...

Furti in Val di Vara, carabinieri a caccia di auto sospette

Beverino, 19 dicembre 2020 – Troppi furti nelle abitazioni della Val di Vara. La gente ha paura e allora i carabinieri scendono in campo per dei controlli particolari. Nel pomeriggio e nella serata di ...

Ha tanti, forse troppi interrogativi da chiarire il ferimento ... Il 43enne (con precedenti per furto e rapina) ha raccontato agli uomini della polizia di Stato (indagini del commissariato di ...Beverino, 19 dicembre 2020 – Troppi furti nelle abitazioni della Val di Vara. La gente ha paura e allora i carabinieri scendono in campo per dei controlli particolari. Nel pomeriggio e nella serata di ...