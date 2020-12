Traffico Roma del 21-12-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare diminuisce ilin carreggiata esterna tra all’autostrada di Fiumicino e la Tuscolana migliora la circolazione anche in interna Torraca si è Prenestina su via del Foro Italico è risolto il precedente incidente Provenendo dall’olimpico che ha reso più difficoltoso il transito tra Corso di Francia è via ma a causa di un nuovo incidente non si escludono maggiori disagi per chi si trova su via Flaminia in particolare tra Prima porta e via Sacrofano in uscita dalla città e fino al 15 gennaio 2021 lo ricordiamo ancora tutti i varchi ZTL del centro storico Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo sono disattivati durante tutto l’arco della settimana al fine di agevolare gli spostamenti in questo periodo infine Questa notte è chiusa la galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 di ...