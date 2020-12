Traffico Roma del 21-12-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione in peggioramento dell’ultima ora la circolazione sul grande raccordo anulare a causa di un incidente in carreggiata interna tra l’autostrada di Fiumicino alla via Aureliaintenso è rallentato lungo l’esterna Come di consueto tra Pontina e Tuscolana aumentano gli spostamenti anche sulle tratto Urbano dellaTeramo in particolare tra via di Portonaccio e Tor Cervara verso le Maggiore prudenza anche su via del Foro Italico dove non si escludono ulteriori rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria causa di un incidente in direzione San Giovanni mentre sulla tangenziale est ilMaggiore tra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 per chi è diretto a viale Castrense difficoltà maggiori per un precedente incidente non ancora risolto su via ...