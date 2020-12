Traffico Roma del 21-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione prudenza sul grande raccordo anulare dove a causa di un incidente sono possibili rallentamenti in carreggiata interna tra via della via Aurelia mentre in esterna aumentano gli spostamenti tra Pontina e Tuscolana consueti rallentamenti su via del Foro Italico causati dalintenso tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni vi ricordiamo ancora che è stata riaperta alle 13 circa la nuova galleria della tangenziale in precedenza chiusa in direzione Nomentana Salaria a causa di accertamenti tecnici un incidente ha rallentato ulteriormente ilin uscita dasu via Flaminia Nuova in particolare tra via Cassia via di Grottarossa infine dal 24 dicembre al 6 gennaio zona rossa Nazionale nei festivi e prefestivi in questi giorni sarà ...