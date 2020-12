Tokyo Godfathers | di Satoshi Kon | In the mood for East Speciale Natale 2020

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Bentornati al nostro appuntamento settimanale con In thefor, rubrica interamente dedicata al cinema orientale. Oggi vi parliamo didiKon Ragazzi, ilè alle porte. Quest’anno sarà unmolto diverso dagli altri: niente feste, niente cenoni, niente socialità. Per essere sinceri, in un certo senso non vediamo l’ora che finisca per lasciarci finalmente alle spalle questo difficile. Nonostante le mille difficoltà, nelle nostre serate casalinghe avremo comunque sempre il cinema a farci compagnia. Anche su In thefor, la nostra rubrica settimanale dedicata al cinema asiatico, abbiamo deciso di festeggiare proponendovi un film natalizio. Non sarà però uno dei ...