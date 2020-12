Tiffany Pontes Dover: tutta la storia dell'infermiera data per morta dopo il vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) È svenuta per una patologia congenita e il video che la ritraeva ha fatto il giro del web. Poi su di lei è partita una teoria del complotto che la dava per deceduta a causa della puntura Leggi su today (Di lunedì 21 dicembre 2020) È svenuta per una patologia congenita e il video che la ritraeva ha fatto il giro del web. Poi su di lei è partita una teoria del complotto che la dava per deceduta a causaa puntura

MLFranciolini : RT @romatoday: Tiffany Pontes Dover: tutta la storia dell'infermiera data per morta dopo il vaccino - romatoday : Tiffany Pontes Dover: tutta la storia dell'infermiera data per morta dopo il vaccino - PalermoToday : Tiffany Pontes Dover: tutta la storia dell'infermiera data per morta dopo il vaccino - Marzio72308617 : RT @Potemkin959: Morta l'infermiera Tiffany Pontes Dover svenuta dopo il vaccino Sembra di sì perché risulta dal death record di DeKalb cou… - IsabelCosta_c5 : RT @Potemkin959: Aggiornamento, l'ospedale di Chattanooga dove lavora Tiffany Pontes Dover comunica che sta bene e vuole solo un po' di pri… -