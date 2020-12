Thor | Love and Thunder | Valchiria e gli altri eroi che saranno nel film

Ultime Notizie dalla rete : Thor Love

Cinefilos.it

Ricordiamo che l’attore tornerà a vestire i panni del Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, la cui uscita nelle sale è prevista per il 6 maggio del 2022. Chissà come reagirà, a ...ha anticipato il ritorno di alcuni personaggi chiave del MCU in Thor: Love and Thunder. Thompson è apparso anche in Avengers: Endgame, protagonista dell’epica battaglia finale in sella al suo ...