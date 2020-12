Theo Hernandez | la fidanzata Zoe Cristofoli indossa stivali nerazzurri | si scatena il web

ZZiliani : Beh, geniale. #Theo Hernandez a Tonali, che è in fuorigioco e lascia passare la palla. La riprende Hernandez che vo… - SkySport : 'HERNANDEZ SI LANCIA DA SOLO?' SAELEMAEKERS RADDOPPIA ? ? Al 26' Brahim Diaz serve Theo Hernandez che si lancia da… - DiMarzio : #Milan, i segreti del capo-scout #Moncada. Da #Hernandez e #Kjaer a #Leao e #Hauge - Lalinho_1O : RT @Pirichello: Ora che hanno capito anche loro che Theo Hernandez appartiene a categorie molto più alte di Hakimi provano a fare gli sport… - LonigroMarco : RT @SkySport: Milan, Theo Hernandez come il primo Bale: l'analisi di Sky Calcio Club -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez

Beppe Bergomi ha commentato la prestazione di Theo Hernandez negli studi di Sky Sport, durante il programma "Sky Calcio Club": "Pochi lo dicono ma lui non lo salti mai, non è solo forte nello strappo ...Show di Theo Hernandez che ara la fascia sinistra e si porta a tu per tu con Consigli, ma un attimo prima di calciare decide invece di fornire un assist molto intelligente per l’accorrente belga che a ...