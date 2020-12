The Walking Dead: le riprese del film su Rick Grimes nel 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Andrew Lincoln ha dichiarato che le riprese del film di The Walking Dead dedicato a Rick Grimes inizieranno nella primavera del 2021 Sono trascorsi più di due anni da quando Andrew Lincoln è uscito di scena dalla serie TV The Walking Dead e AMC ha annunciato che avrebbe ripreso il ruolo di Rick Grimes in un film (o una serie di film) dedicati al personaggio. Da allora, di annunci relativi al franchise di The Walking Dead ce ne sono stati a bizzeffe: dalla seconda serie spin-off, dal titolo The World Beyond; a quella che avrà per protagonisti i fan favourite Daryl e Carol (intepretati rispettivamente da Norman Reedus e Melissa ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Andrew Lincoln ha dichiarato che ledeldi Thededicato ainizieranno nella primavera delSono trascorsi più di due anni da quando Andrew Lincoln è uscito di scena dalla serie TV Thee AMC ha annunciato che avrebbe ripreso il ruolo diin un(o una serie di) dedicati al personaggio. Da allora, di annunci relativi al franchise di Thece ne sono stati a bizzeffe: dalla seconda serie spin-off, dal titolo The World Beyond; a quella che avrà per protagonisti i fan favourite Daryl e Carol (intepretati rispettivamente da Norman Reedus e Melissa ...

