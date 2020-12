The Walking Dead, Andrew Lincoln: "Le riprese del film su Rick Grimes al via nella primavera del 2021" (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'interprete di The Walking Dead, Andrew Lincoln, ci aggiorna sul possibile inizio delle riprese del film stand-alone incentrato su Rick Grimes. The Walking Dead dedicherà un film stand-alone al personaggio di Rick Grimes, portato sullo schermo televisivo da Andrew Lincoln. Secondo l'attore, le riprese del film inizieranno molto presto, più precisamente nella primavera del 2021. Andrew Lincoln è noto soprattutto per aver interpretato Rick Grimes in nove stagioni di The ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'interprete di The, ci aggiorna sul possibile inizio delledelstand-alone incentrato su. Thededicherà unstand-alone al personaggio di, portato sullo schermo televisivo da. Secondo l'attore, ledelinizieranno molto presto, più precisamentedelè noto soprattutto per aver interpretatoin nove stagioni di The ...

grimatuz : @Daniela25520566 @GIAREGIA23 @matteorenzi realtà ben distante da quello che tutti hanno in mente e che desiderano.… - VincentDavide : RT @parmawelcomeoff: ???? Passeggiando per il centro storico di #Parma c’è sempre un particolare da scoprire o un dettaglio di cui innamorars… - amore_grammi1 : Io e la mia insana idea di riprendere the walking dead che avevo tipo abbandonato alla 3 stagione Merita andando avanti? - cbac555 : RT @parmawelcomeoff: ???? Passeggiando per il centro storico di #Parma c’è sempre un particolare da scoprire o un dettaglio di cui innamorars… - LopezLaila : RT @parmawelcomeoff: ???? Passeggiando per il centro storico di #Parma c’è sempre un particolare da scoprire o un dettaglio di cui innamorars… -

Ultime Notizie dalla rete : The Walking The Walking Dead, Ad Andrew Lincoln manca il set: 'Vorrei non aver mai lasciato' Everyeye Serie TV The Walking Dead, Andrew Lincoln: "Le riprese del film su Rick Grimes al via nella primavera del 2021"

Andrew Lincoln è noto soprattutto per aver interpretato Rick Grimes in nove stagioni di The Walking Dead per poi abbandonare la serie con in mente un exploit cinematografico del suo personaggio.

The Walking Dead, Ad Andrew Lincoln manca il set: "Vorrei non aver mai lasciato"

L'attore protagonista di The Walking Dead ha partecipato ad una raccolta fondi e parlato della sua esperienza sul set di Atlanta.

Andrew Lincoln è noto soprattutto per aver interpretato Rick Grimes in nove stagioni di The Walking Dead per poi abbandonare la serie con in mente un exploit cinematografico del suo personaggio.L'attore protagonista di The Walking Dead ha partecipato ad una raccolta fondi e parlato della sua esperienza sul set di Atlanta.