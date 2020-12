«The Voice Senior» | vince Erminio Sinni del team di Loredana Bertè

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La vittoria è stata schiacciante, visto che a esprimersi in favore di Erminio Sinni alla finale della prima edizione di The Voice Senior è stato il 53,71% dei voti. A trionfare nel talent Over Sessanta di Raiuno è stato proprio lui, il cantante toscano che, alla sua prima apparizione alle Blind Audition, aveva subito ringraziato l’Ospedale Umberto I di Roma per averlo assistito durante la convalescenza per il Covid-19 che aveva contratto mesi prima. A premiare Sinni, che è riuscito ad accattivarsi il pubblico grazie alla sua versione al pianoforte di Bella senz’anima e A mano a mano, è stato il direttore di Raiuno Stefano Coletta: «Non è mai troppo tardi per un’infanzia felice e voi lo avete dimostrato» ha spiegato centrando in pieno il punto di forza del programma condotto da Antonella Clerici: la volontà di vivere il sogno nell’istante in cui si partecipa e non di rimandarlo a un futuro che rischia di non arrivare mai. https://twitter.com/THEVOICE_ITALY/status/1340804165480706049