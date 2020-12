The Voice Senior, il trionfo di Erminio Sinni: ecco chi è il cantautore che ha sconfitto il Covid-19 e ha partecipato a Sanremo nel 1993 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Erminio Sinni è il vincitore della prima edizione di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. Una versione rinnovata di un prodotto che di fatto non ha mai conquistato gli italiani su Rai Due, ma è bastato cambiare la narrazione con al centro i sogni degli Over e la conduzione gentile di Antonella Clerici a resuscitare la trasmissione e portarla al successo. Sinni del team Loredana Bertè ha vinto su Elena Ferretti e Marco Guerzoni. Al vincitore, classe 1951, la possibilità di incidere un vinile con Universal Music Italia e la partecipazione allo show di Capodanno di Rai Uno “L’anno che verrà”, condotto da Amadeus. Tra le performance che hanno convinto giudici e telespettatori le cover “A mano a mano” e “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. Erminio Sinni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020)è il vincitore della prima edizione di “The”, condotto da Antonella Clerici. Una versione rinnovata di un prodotto che di fatto non ha mai conquistato gli italiani su Rai Due, ma è bastato cambiare la narrazione con al centro i sogni degli Over e la conduzione gentile di Antonella Clerici a resuscitare la trasmissione e portarla al successo.del team Loredana Bertè ha vinto su Elena Ferretti e Marco Guerzoni. Al vincitore, classe 1951, la possibilità di incidere un vinile con Universal Music Italia e la partecipazione allo show di Capodanno di Rai Uno “L’anno che verrà”, condotto da Amadeus. Tra le performance che hanno convinto giudici e telespettatori le cover “A mano a mano” e “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante....

