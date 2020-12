The Voice Senior | Erminio Sinni vince la prima edizione | il podio accontenta tutti

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Una vittoria quasi annunciata quella dia per il team Loredana Bertè. La storia del cantautore romano apprezzato nell'ambiente (ma poco fortunato) che rincorre i suoi sogni e sconfigge ...

Griglia generalista inedita, domenica 20 dicembre, con la finale di ‘The Voice Senior’ (vinta da Erminio Sinni) su Rai1. Completavano il quadro i tre talk, i telefilm di Rai2 ed il calcio sulla pay.Gli ascolti tv di domenica 20 dicembre 2020 vedono trionfare in prime time la finale di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che ha avuto la meglio contro Live - Non è la D'U ...