The Voice Senior: Erminio Sinni, del Team Bertè, vince la prima edizione (Di lunedì 21 dicembre 2020) The Voice Senior, il vincitore è Erminio Sinni. La finale in onda domenica 20 dicembre su Rai 1. Ieri, domenica 20 dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la finale The Voice Senior, la versione per la terza età del format globale. Il funzionamento della puntata era abbastanza semplice, era in diretta e il televoto ha decretato il vincitore. Ogni coach ha preparato i suoi concorrenti che si sono sfidati in varie manche a eliminazione diretta, dopo aver cantato i brani assegnati dai coach. Erminio Sinni, parte del Team Bertè, si è aggiudicato il titoli di vincitore cantando A Mano A Mano di Rino Gaetano, che gli ha fatto guadagnare il 54% dei voti, contro il 24% di Elena Ferretti e il 22% di Marco Guerzoni. ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 dicembre 2020) The, il vincitore è. La finale in onda domenica 20 dicembre su Rai 1. Ieri, domenica 20 dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la finale The, la versione per la terza età del format globale. Il funzionamento della puntata era abbastanza semplice, era in diretta e il televoto ha decretato il vincitore. Ogni coach ha preparato i suoi concorrenti che si sono sfidati in varie manche a eliminazione diretta, dopo aver cantato i brani assegnati dai coach., parte del, si è aggiudicato il titoli di vincitore cantando A Mano A Mano di Rino Gaetano, che gli ha fatto guadagnare il 54% dei voti, contro il 24% di Elena Ferretti e il 22% di Marco Guerzoni. ...

fanpage : #TheVoiceSenior Bravissimo Erminio ?? - THEVOICE_ITALY : @GiannaNannini Avete perso l'inizio della Finale di #TheVoiceSenior? È il momento giusto per mettersi in pari. ????… - THEVOICE_ITALY : Un rapporto destinato a crescere. ? Scoprite di più qui.???? #TheVoiceSenior - ticinonews : Una 19enne svizzera vince “The Voice of Germany” - fanpage : #TheVoiceSenior, la figlia di Sergio Endrigo si sfoga contro la RAI dopo la clamorosa gaffe -