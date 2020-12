‘The Voice Senior’, ecco chi ha vinto la prima edizione! (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ Erminio Sinni il vincitore della prima edizione di The Voice Senior, la versione over 60 del talent show The Voice Of Italy, condotta da Antonella Clerici. Giunto in finalissima insieme a Elena Ferretti e Marco Guerzoni, classificatisi rispettivamente seconda e terza, Erminio è riuscito a conquistare la vittoria e, con essa, a far trionfare il team di Loredana Bertè. Ora per Sinni non solo l’onore di essere ospite nel Capodanno di Amadeus, ma anche la possibilità di pubblicare una cover. E voi che ne pensate di Erminio? Lo avete preferito ai suoi compagni d’avventura oppure speravate che a trionfare fosse qualcun altro? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ Erminio Sinni il vincitore dellaedizione di TheSenior, la versione over 60 del talent show TheOf Italy, condotta da Antonella Clerici. Giunto in finalissima insieme a Elena Ferretti e Marco Guerzoni, classificatisi rispettivamente seconda e terza, Erminio è riuscito a conquistare la vittoria e, con essa, a far trionfare il team di Loredana Bertè. Ora per Sinni non solo l’onore di essere ospite nel Capodanno di Amadeus, ma anche la possibilità di pubblicare una cover. E voi che ne pensate di Erminio? Lo avete preferito ai suoi compagni d’avventura oppure speravate che a trionfare fosse qualcun altro? L'articolo proviene da Isa e Chia.

