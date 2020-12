The Voice Senior, ecco chi ha vinto e che premio gli spetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) The Voice Senior è la costola del programma momentaneamente in pausa The Voice of Italy. Questo nuovo talent show musicale sbarcato su Rai Uno in prima serata è giunto alla fine e, come ogni programma del genere, nella puntata finale si è decretato il vincitore. In questa prima edizione condotta da Antonella Clerici a trionfare è stato Erminio Sinni, membro del team di Loredana Bertè. A decretare il successo dell’aspirante cantante over sessanta è stato il televoto. Nell’ultima puntata andata in onda ieri, domenica 20 dicembre, di The Voice Senior, infatti, il pubblico da casa ha potuto votare l’esibizione che più ha preferito decretandone, così, il vincitore. A contendergli il tiolo ci hanno provato in otto: Giovanna Sorrentino, sempre del team della sorella di Mia Martini, Marco Guerzoni e Elena ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Theè la costola del programma momentaneamente in pausa Theof Italy. Questo nuovo talent show musicale sbarcato su Rai Uno in prima serata è giunto alla fine e, come ogni programma del genere, nella puntata finale si è decretato il vincitore. In questa prima edizione condotta da Antonella Clerici a trionfare è stato Erminio Sinni, membro del team di Loredana Bertè. A decretare il successo dell’aspirante cantante over sessanta è stato il televoto. Nell’ultima puntata andata in onda ieri, domenica 20 dicembre, di The, infatti, il pubblico da casa ha potuto votare l’esibizione che più ha preferito decretandone, così, il vincitore. A contendergli il tiolo ci hanno provato in otto: Giovanna Sorrentino, sempre del team della sorella di Mia Martini, Marco Guerzoni e Elena ...

