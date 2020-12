The Voice Senior, chi è il vincitore Erminio Sinni: età, lavoro, compagna e il passato a Sanremo (Di lunedì 21 dicembre 2020) The Voice Senior, chi è il vincitore Erminio Sinni: età, lavoro, compagna e l’esperienza a Sanremo, ecco cosa c’è da sapere su di lui. La prima edizione di The Voice Senior si è conclusa ieri, 20 dicembre 2020, con l’elezione del vincitore Erminio Sinni. Il cantante, che faceva parte del team Loredana Bertè, ha scalzato i suoi avversari e si è aggiudicato la vittoria nel talent dedicato agli over 60. E’ stata la conduttrice Antonella Clerici a proclamare il vincitore, scelto direttamente dal pubblico attraverso il televoto. The Voice Senior, chi è Erminio Sinni: età, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 21 dicembre 2020) The, chi è il: età,e l’esperienza a, ecco cosa c’è da sapere su di lui. La prima edizione di Thesi è conclusa ieri, 20 dicembre 2020, con l’elezione del. Il cantante, che faceva parte del team Loredana Bertè, ha scalzato i suoi avversari e si è aggiudicato la vittoria nel talent dedicato agli over 60. E’ stata la conduttrice Antonella Clerici a proclamare il, scelto direttamente dal pubblico attraverso il televoto. The, chi è: età, ...

THEVOICE_ITALY : Con la sua splendida versione di “A mano mano” Erminio Sinni ci ha fatto innamorare e ora siamo felicissimi di fest… - lariealvees : @soulsdarkj Brasiliense Semi finalista do The Voice 2020 - LisaMarinaro1 : Erminio Sinni 'A mano a mano' - Blind Auditions #1 - The Voice Senior - MMastrantuono : RT @tvblogit: The Voice Senior, ha vinto Erminio Sinni - SerieTvserie : The Voice Senior, ha vinto Erminio Sinni -