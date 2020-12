'The Midnight Sky', il film Netflix con George Clooney (Di martedì 22 dicembre 2020) Mercoledì 23 dicembre esce in streaming su Netflix 'The Midnight Sky' , interpretato e diretto da George Clooney , che al suo settimo film da regista si cimenta per la prima volta con il genere di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Mercoledì 23 dicembre esce in streaming su'TheSky' , interpretato e diretto da, che al suo settimoda regista si cimenta per la prima volta con il genere di ...

vogue_italia : Da domani su Netflix, George Clooney nei panni di uno scienziato che dal Polo deve salvare la Terra ?? - zazoomblog : Midnight in the Universe: George Clooney torna con un film di fantascienza dopo quattro anni di assenza… - GiuliaFarne : THE MIDNIGHT SKY .. il grande cinema di Netflix Diretto, prodotto ed interpretato dal premio Oscar George Clooney… - Piergiulio58 : The Midnight Sky con George Clooney: trama e curiosità. - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Un altro frammento da 'The Midnight Sky', il nuovo film di George Clooney a #CTCF ?? -