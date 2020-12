The Mandalorian: lo speciale “Dietro le Quinte Stagione 2” disponibile dal 25 dicembre su Disney+ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal trionfale ritorno del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett al debutto live-action del personaggio preferito dai fan, Ahsoka Tano, la seconda Stagione di The Mandalorian è un viaggio divertente, sorprendente, emozionante che ha mantenuto alto l’entusiasmo dei fan, curiosi di vedere ogni settimana lo sviluppo di un nuovo capitolo. Disney+ porterà gli spettatori Dietro le Quinte di questa innovativa seconda Stagione nel nuovo speciale di un’ora “Dietro le Quinte Stagione 2”, che debutterà in anteprima il 25 dicembre sulla piattaforma streaming. In questo nuovo appuntamento con Disney Gallery: The Mandalorian, i registi e il cast offrono un accesso senza ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal trionfale ritorno del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett al debutto live-action del personaggio preferito dai fan, Ahsoka Tano, la secondadi Theè un viaggio divertente, sorprendente, emozionante che ha mantenuto alto l’entusiasmo dei fan, curiosi di vedere ogni settimana lo sviluppo di un nuovo capitolo.porterà gli spettatoriledi questa innovativa secondanel nuovodi un’ora “le2”, che debutterà in anteprima il 25sulla piattaforma streaming. In questo nuovo appuntamento con Disney Gallery: The, i registi e il cast offrono un accesso senza ...

