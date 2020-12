The Mandalorian 2: l'elmo interattivo di Boba Fett tra le novità della nona settimana (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nona, e ultima settimana, dei Mando Mondays propone l'elmo interattivo di Boba Fett, la Darksaber e nuove t-shirt ispirate a The Mandalorian 2. The Mandalorian 2 ha regalato grandi emozioni su Disney+ e l'ottava settimana dei Mando Mondays - il nuovo programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri - permette ai fan di scoprire nuovi oggetti da collezione e merchandise esclusivo legato alla serie. Gli articoli disponibili da questa settimana includono la T-shirt con l'immagine de Il Bambino e l'iconico logo di Star Wars disponibile in esclusiva su Amazon, lo zainetto ispirato al piccolo Grogu di Artesania Cerdà e la replica del casco elettronico di Boba Fett ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) La, e ultima, dei Mando Mondays propone l'di, la Darksaber e nuove t-shirt ispirate a The2. The2 ha regalato grandi emozioni su Disney+ e l'ottavadei Mando Mondays - il nuovo programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri - permette ai fan di scoprire nuovi oggetti da collezione e merchandise esclusivo legato alla serie. Gli articoli disponibili da questaincludono la T-shirt con l'immagine de Il Bambino e l'iconico logo di Star Wars disponibile in esclusiva su Amazon, lo zainetto ispirato al piccolo Grogu di Artesania Cerdà e la replica del casco elettronico di...

