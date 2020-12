The Fighter: Christian Bale e la sua trasformazione estrema per il film (Di martedì 22 dicembre 2020) Per interpretare il ruolo di Dicky Eklund in The Fighter Christian Bale si sottopose ad una trasformazione estrema perdendo 13 chili. Christian Bale perse 13 chili per interpretare il ruolo di Dicky Eklund in The Fighter: l'ex pugile statunitense era un tossicodipendente ed il suo corpo, nel corso degli anni, era stato messo a dura prova dalla cocaina e dal crack. Durante il tour promozionale l'attore dichiarò, con tono scherzoso, di aver sniffato un sacco di cocaina per perdere peso, non riuscendo comunque a raggiungere la drammatica forma fisica ottenuta per L'uomo senza sonno. La dieta dimagrante di Bale consisteva in una mela e una scatoletta di tonno al giorno. L'attore, oltre alla sua trasformazione fisica, decise ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020) Per interpretare il ruolo di Dicky Eklund in Thesi sottopose ad unaperdendo 13 chili.perse 13 chili per interpretare il ruolo di Dicky Eklund in The: l'ex pugile statunitense era un tossicodipendente ed il suo corpo, nel corso degli anni, era stato messo a dura prova dalla cocaina e dal crack. Durante il tour promozionale l'attore dichiarò, con tono scherzoso, di aver sniffato un sacco di cocaina per perdere peso, non riuscendo comunque a raggiungere la drammatica forma fisica ottenuta per L'uomo senza sonno. La dieta dimagrante diconsisteva in una mela e una scatoletta di tonno al giorno. L'attore, oltre alla suafisica, decise ...

Ultime Notizie dalla rete : The Fighter The Fighter: Christian Bale e la sua trasformazione estrema per il film Movieplayer.it Dan Hibiki torna in Street Fighter V a febbraio

Se sei un appassionato di Street Fighter, probabilmente saprai che ci sono poche cose più imbarazzanti dal prenderle da Dan Hibiki. È probabilmente uno dei nomi meno noti della saga, ma è entrato a fa ...

Slitta il rilascio del DLC di Dan per Street Fighter 5

Street Fighter 5 si avvicina al quinto anniversario ma questo non impedisce alla Capcom di continuare a prendersi cura della sua creatura con continui aggiornamenti e DLC, tuttavia nonostante la ...

