The Electric State: Millie Bobby Brown si unisce al cast (Di lunedì 21 dicembre 2020) La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, si unisce al prossimo film dei fratelli Russo, The Electric State. L'opera è tratta da una graphic novel fantascientifica La richiestissima Millie Bobbie Brown è andata ad unirsi a uno dei diversi nuovi progetti dei Russo Brothers, gli autori dietro la cinepresa degli ultimi giganteschi successi del Marvel Cinematic Universe. L'opera, intitolata The Electric State, racconta un futuro alternativo in cui i rapporti tra robot e umani sono all'ordine del giorno. In particolare, l'adolescente interpretata dalla Brown, si renderà conto che uno strano ma dolce robot è in realtà un messaggero di suo fratello, da tempo scomparso. La grapic novel di Simon ...

