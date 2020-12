The Book of Boba Fett: I primi dettagli sulla serie (Di lunedì 21 dicembre 2020) Venerdì scorso è andata in onda su Disney+ l’ultimo stupendo episodio di The Mandalorian. Un’episodio che ha fatto vivere a tutti i fan di Star Wars, un turbinio di emozioni per l’intera durata della puntata e oltre. Perché come succede per i film dei Marvel Studios, anche per questo final season c’è stata una scena post credit. Scena molto importante, perché ha confermato che tra i prossimi progetti dedicati a Star Wars, ci sarà anche una serie tv incentrata sul personaggio di Boba Fett. “The Book of Boba Fett”. Cosi si chiamerà la serie tv che uscirà per il prossimo natale 2021. Nello stesso periodo tra l’altro uscirà la terza stagione di The Mandalorian. Era da tempo in realtà che si vociferava di una serie incentrata sul personaggio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Venerdì scorso è andata in onda su Disney+ l’ultimo stupendo episodio di The Mandalorian. Un’episodio che ha fatto vivere a tutti i fan di Star Wars, un turbinio di emozioni per l’intera durata della puntata e oltre. Perché come succede per i film dei Marvel Studios, anche per questo final season c’è stata una scena post credit. Scena molto importante, perché ha confermato che tra i prossimi progetti dedicati a Star Wars, ci sarà anche unatv incentrata sul personaggio di. “Theof”. Cosi si chiamerà latv che uscirà per il prossimo natale 2021. Nello stesso periodo tra l’altro uscirà la terza stagione di The Mandalorian. Era da tempo in realtà che si vociferava di unaincentrata sul personaggio di ...

