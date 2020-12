The Book of Boba Fett: Disney+ conferma il nuovo spinoff di The Mandalorian, il debutto nel 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Disney+ ha confermato ufficialmente che The Book of Boba Fett sarà il nuovo spinoff di The Mandalorian e debutterà nel mese di dicembre 2021. The Book of Boba Fett sarà la prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars e la conferma ufficiale, avvenuta pochi minuti fa, svela inoltre quando è previsto il debutto: nel mese di dicembre 2021 sulla piattaforma di Disney+. Lo show sarà uno spinoff di The Mandalorian dedicato all'iconico personaggio, come anticipato proprio nel finale della seconda stagione del progetto con star Pedro Pascal. Su Twitter è stato svelato il logo ufficiale ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020)hato ufficialmente che Theofsarà ildi Thee debutterà nel mese di dicembre. Theofsarà la prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars e laufficiale, avvenuta pochi minuti fa, svela inoltre quando è previsto il: nel mese di dicembresulla piattaforma di. Lo show sarà unodi Thededicato all'iconico personaggio, come anticipato proprio nel finale della seconda stagione del progetto con star Pedro Pascal. Su Twitter è stato svelato il logo ufficiale ...

cinespression : The Book of Boba Fett: Disney + ha rivelato il primo logo dello spin-off di The Mandalorian - manerwski : In The Book of Boba Fett fatemi vedere Han Solo vi prego @starwars - StarWars_Italia : The Book of Boba Fett: annunciata la nuova serie Disney+ - Teleblogmag : UFFICIALE! The Book of Boba Fett e la terza stagione di The Mandalorian arriveranno a dicembre 2021 - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Book of Boba Fett – Disney+ annuncia la serie, anche Robert Rodriguez tra i produttori… -