Tesla, debutto amaro nell'indice S&P 500 (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Giornata molto difficile per Tesla Motors, che apre gli scambi in flessione del 5,2% a 658,87 dollari, a dispetto al debutto nel paniere del S&P 500, il paniere delle 500 società più capitalizzate d'America. La società di Elon Musk ha già scontato largamente la sua inclusione nell'indice S&P 500, avendo guadagnato circa il 70% da quando è stata annunciata la sua inclusione. L'azienda ad oggi vanta un rialzo cumulato da inizio anno del 673%. A questi prezzi di mercato, il produttore di auto elettriche ha una capitalizzazione di 658 miliardi di dollari e risulta la sesta società più capitalizzata sul mercato statunitense, dopo Apple, Microsoft, Amazon, Google e Facebook. Il suo valore è pari a circa sette volte il valore aggregato delle concorrenti "tradizionali" Ford e General Motors ed ha raggiunto un livello ...

