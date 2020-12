Terrorismo | convalidato l’arresto della tunisina | “il mio regalo per i moujahidin“

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il gip di Roma Nicolò Marino hail fermotrentacinquenne accusata die fermata venerdì scorso dalla polizia a Latina dopo l’inchiesta del pm capitolino Sergio Colaiocco, coordinata dal procuratore capo di Roma Michele Prestipino. Il giudice romano ha disposto la custodia cautelare in carcere per la. Che si ritiene associata all’Isis. E che è accusata di gravi reati come l’associazione con finalità dianche internazionale, l’addestramento e l’istigazione a commettere delitti di. Secondo il gip Marino “con la sua condotta” la“incitava a compiere atti terroristici inneggiando alla Jihad”. E sosteneva “come necessario, il martirio e l’uso indiscriminato...

