Tennis, Novak Djokovic ha ritirato la propria candidatura nelle elezioni dell’ATP Player Council (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non si tratta di una sorpresa, ma di una conferma. Novak Djokovic ha annunciato di ritirare la propria candidatura alle elezioni dell’ATP Player Council. Una decisione frutto di quanto è stato deciso dall’ATP in merito al suo ruolo di fondatore nella Professional Tennis Players Association (PTPA), altra associazione di cui Nole fa parte, ritenendo che questo impegno fosse in conflitto con quello di membro del Consiglio dei giocatori dell’ATP. Il n.1 del mondo, giova ricordarlo, si era dimesso dal ruolo di presidente dell’ATP Player Council ad agosto dopo aver appunto fondato una nuova organizzazione che rappresentasse i Tennisti. E’ ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non si tratta di una sorpresa, ma di una conferma.ha annunciato di ritirare laalle. Una decisione frutto di quanto è stato deciso dall’ATP in merito al suo ruolo di fondatore nella Professionals Association (PTPA), altra associazione di cui Nole fa parte, ritenendo che questo impegno fosse in conflitto con quello di membro del Consiglio dei giocatori. Il n.1 del mondo, giova ricordarlo, si era dimesso dal ruolo di presidentead agosto dopo aver appunto fondato una nuova organizzazione che rappresentasse iti. E’ ...

