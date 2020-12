Tennis, il ranking Wta aggiornato a lunedì 21 dicembre 2020: Barty saldamente al comando (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il ranking WTA aggiornato a lunedì 21 dicembre 2020. La situazione rimane invariata nella classifica femminile a pochi giorni dalla fine dell’anno. Ashleigh Barty si trova in testa alla classifica con circa 1500 punti di vantaggio su Simona Halep. Terzo posto per la giapponese Naomi Osaka. L’italiana meglio piazzata è Camila Giorgi alla posizione numero 76. Altre due azzurre si trovano in top 100: si tratta di Martina Trevisan (85) e Jasmine Paolini (96). IL ranking WTA 1. Ashleigh Barty (Aus) 8717 (–) 2. Simona Halep (Rou) 7255 (–) 3. Naomi Osaka (Jpn) 5780 (–) 4. Sofia Kenin (Usa) 5760 (–) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5260 (–) 6. Karolina Pliskova (Cze) 5205 (–) 7. Bianca Andreescu (Can) 4555 (–) 8. Petra Kvitova (Cze) 4516 (–) 9. Kiki Bertens (Ned) 4505 ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) IlWTA21. La situazione rimane invariata nella classifica femminile a pochi giorni dalla fine dell’anno. Ashleighsi trova in testa alla classifica con circa 1500 punti di vantaggio su Simona Halep. Terzo posto per la giapponese Naomi Osaka. L’italiana meglio piazzata è Camila Giorgi alla posizione numero 76. Altre due azzurre si trovano in top 100: si tratta di Martina Trevisan (85) e Jasmine Paolini (96). ILWTA 1. Ashleigh(Aus) 8717 (–) 2. Simona Halep (Rou) 7255 (–) 3. Naomi Osaka (Jpn) 5780 (–) 4. Sofia Kenin (Usa) 5760 (–) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5260 (–) 6. Karolina Pliskova (Cze) 5205 (–) 7. Bianca Andreescu (Can) 4555 (–) 8. Petra Kvitova (Cze) 4516 (–) 9. Kiki Bertens (Ned) 4505 ...

