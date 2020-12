Tennis, il ranking Atp aggiornato a lunedì 21 dicembre 2020: situazione invariata (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il ranking ATP aggiornato a lunedì 20 dicembre 2020. La situazione della classifica maschile rimane invariata, con Novak Djokovic sempre al comando con oltre 2000 punti di vantaggio su Rafael Nadal, il quale chiuderà l’anno al secondo posto. A chiudere la top 10 troviamo Matteo Berrettini, fermo in decima posizione con 3075 punti. Fabio Fognini è diciassettesimo, mentre il terzo azzurro in graduatoria è Lorenzo Sonego alla posizione numero 33. Poco dietro c’è Jannik Sinner, trentasettesimo dopo un grande anno nonostante lo stop al circuito. IL ranking ATP 1. Novak Djokovic (Srb) 12030 (–) 2. Rafael Nadal (Esp) 9850 (–) 3. Dominic Thiem (Aut) 9125 (–) 4. Daniil Medvedev (Rus) 8470 (–) 5. Roger Federer (Sui) 6630 (–) 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5925 ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) IlATP20. Ladella classifica maschile rimane, con Novak Djokovic sempre al comando con oltre 2000 punti di vantaggio su Rafael Nadal, il quale chiuderà l’anno al secondo posto. A chiudere la top 10 troviamo Matteo Berrettini, fermo in decima posizione con 3075 punti. Fabio Fognini è diciassettesimo, mentre il terzo azzurro in graduatoria è Lorenzo Sonego alla posizione numero 33. Poco dietro c’è Jannik Sinner, trentasettesimo dopo un grande anno nonostante lo stop al circuito. ILATP 1. Novak Djokovic (Srb) 12030 (–) 2. Rafael Nadal (Esp) 9850 (–) 3. Dominic Thiem (Aut) 9125 (–) 4. Daniil Medvedev (Rus) 8470 (–) 5. Roger Federer (Sui) 6630 (–) 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5925 ...

